Másfél éves kihagyás után ismét a száguldó cirkusz mezőnyét erősíti Danyil Kvjat. A Toro Rossónál már harmadik etapját töltő orosz versenyző a tizedik helyen ért célba a 2019-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon.



Az orosz összességében pozitív futamon van túl, bár egy ponton megjárta a kavicságyat is, amikor Lance Stroll Racing Pointját próbálta megelőzni. A 15. helyről rajtoló versenyző borsot tört Pierre Gasly és a Red Bull orra alá, az anyacsapat versenyzője ugyanis nem talált utat Kvjat mellett, hiába voltak autóján frissebb, lágy abroncsok. A franciának így be kellett érnie a pontot már nem érő 11. hellyel.

LAP 38/58

Kvyat goes for a move on Stroll…

But locks up, and slithers wide into the gravel 😬#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/D1VrcxwrGx

— Formula 1 (@F1) 2019. március 17.