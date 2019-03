Romain Grosjean, a Haas F1 Team versenyzője előtt ott volt a lehetőség, hogy csapattársához, Kevin Magnussenhez hasonlóan fontos pontokat szerezzen a 2019-es szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon, de a csapat elkövette ugyanazt a hibát, ami miatt egy évvel korábban mindkét versenyző feladni kényszerült a versenyt. A francia bokszkiállását követően meglazult a bal első kerék, emiatt idén sem fejezte be a versenyt az Albert Parkban. Pályafutása során ez már a hatodik ilyen alkalom.



LAP 31/58

A horrible case of deja vu for Haas 😭

Grosjean’s wheel comes loose and he parks up to retire#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/taUw9DBVyl

