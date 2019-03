Mindössze pár másodpercig tartott Daniel Ricciardo igazi versenye a 2019-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. A Renault versenyzője a rajtnál ráhajtott a pályát szegélyező fűsávra, ami megdobta az autóját, valamint leszakította autója első szárnyát. A baleset maradandó sérüléseket okozott az R.S. 19-es kódjelű gépen, emiatt később fel is adta a futamot a mindig mosolygós ausztrál.

A stellar start for Bottas, and a bumpy ride for Ricciardo

