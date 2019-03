És hogy hogyan fest a dohányszponzormentes fényezés? Az autóra 90-es számokat matricáztak, hiszen a Ferrari idén ünnepli a cég alapításának 90. évfordulóját – nagy meglepetés nincs, a festés összességében maradt ugyanolyan.

A Philip Morris egyébként sajtóhírre reagálva egy korábbi Twitter-posztban hangsúlyozta, hogy ezután is a Ferrari névadó szponzora lesz a Mission Winnow, a változtatások pillanatnyilag kizárólag az Ausztrál Nagydíjra szólnak.

We are here to stay. Mission Winnow will remain the title partner of the Scuderia Ferrari team. The changes are currently planned only for Australia.

— Mission Winnow (@MissionWinnow) March 11, 2019