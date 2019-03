A Renault-val sikeres együttműködésben eltöltött 12 szezon után a Red Bull motorszállító partnert váltott. 2019-től Honda motorokkal próbálják felvenni a versenyt a motorerőben eddig jócskán előttük álló Ferrarival és Mercedesszel.

Mióta 2018 közepén kétéves együttműködésről állapodtak meg a Hondával, a Red Bull csak pozitív hangvételben hajlandó az új motorszállítójáról nyilatkozni és kijelentették, hogy az már túl is lépett a Renault-n motorteljesítmény terén.

Az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Dr. Helmut Marko úgy véli, hogy a 2019-re tervezett fejlesztések a Red Bullt végre a Forma-1-ben jelenlegi élcspatnak számító Mercedes és Ferrari szintjére emelik, azóta kész eufória uralkodik a csapatban.

“A számok igazán bizakodóvá tesznek minket, főként a teljesítménynövekedés tekintetében” – mondta Marko.

“Első alkalommal köszönthetjük a “partimódot” a fedélzeten! A Honda motor teljesítménye már kissé meg is haladja a Renault-ét. A mi GPS-adataink és a Honda adatainak összegzésével, akár a Mercedes és a Ferrari szintjén lehetünk. Még ha most 10-15 kW is a lemaradásunk, a Renault motoros időkben is ekkora volt a különbség a nyolchengeres motorokkal. Ezt le tudjuk dolgozni.”