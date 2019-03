“Az első cél, hogy ne pusztán mi legyünk a műszaki csúcs a motorsportban, hanem építkezhessünk is a hatékonyság és fenntarthatóság terén az autókkal és a motorokkal elért eredményekre. Folyamatosan kutatjuk a károsanyag-kibocsátás csökkentésének további lehetőségeit, és más, az autóipar szempontjából releváns kezdeményezéseink is lesznek.”

Carey elmondta, hogy két fő stratégiai célkitűzése van, az egyik, hogy az F1 technikai háttere is megfelelő megjelenést kapjon, a másik, hogy a sportág mindenki számára vonzó legyen.

A Forma-1 vezérigazgatója, Chase Carey a Genfi Autószalonon vendégeskedik, az amerikai menedzser több orgánumnak is nyilatkozott a sportágról.

“A második az, hogy szeretnénk továbbra is hangsúlyozni, hogy a Forma-1 mindenkinek szól, azaz hogy a nők is lehetőségekhez juthatnak a a pályán és azon kívül, emellett még inkább globális, a világ minden táján jelenlévő sportággá akarunk válni. Szeretnénk, ha az F1 ezután is misztikumot és csillogást sugározna, de ugyanakkor nyitott és mindenki számára vonzó, befogadó lenne.”

Az F1 egyik fő problémája az öregedő szurkolói bázis. A közvélekedés szerint jóval rövidebb koncentrációra képes fiatalok megszólításának egyik lehetséges eszköze a versenyek lerövidítése lehetne, de Carey ezt nem támogatja, ahogy gagyi, olcsó trükkökel sem kívánja feldobni a show-t.

“Lehet, hogy túlságosan amerikai vagyok, de én személy szerint nem érzem túl hosszúnak a futamokat. Minden általam követett amerikai sportban hosszabbak a rendezvények, mint a mi versenyeink.”

“Fontos, hogy folyamatosan javítsuk a nézői élményt, de ezt a sport múltjának tiszteletben tartásával kell tennünk. Nem fogjuk olcsó trükkökkel feldobni az F1-et. Csodálatos sportág nagyszerű történelemmel és nagyszerű rajongókkal. Ezt tiszteletben kell tartani azzal együtt is, hogy új energiát, újfajta izgalmat szeretnénk teremteni. Egy ilyen hagyományokkal és rajongói bázissal rendelkező sportágnál óvatosan kell ezt kezelni. Úgy gondolom, nem konkrét cél a futamok lerövidítése vagy ilyesmi, szerintem más módokon is izgalmasabbá lehet tenni, fel lehet rázni az F1-et.”

Az F1-vezér emlékeztetett a jövő heti szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtt Melbourne-ben rendezendő új, szezonindító fesztiválra és arra, hogy az idei évben tovább erősítik a digitális jelenlétet, a közvetítéseket pedig új kameraállásokkal és eddig sosem látott információs grafikákkal dobják majd fel.

Forrás: Fotó: Europress