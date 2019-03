A Ferrarin ugyan 2007-ben szerepelt utoljára a főszponzor Philip Morris közismert cigarettájának neve, ám a dohánygyártó és a csapat azóta is igyekszik így vagy úgy, rejtett formában emlékeztetni rá.

Az olasz csapat festésén előbb vonalkóddal – annak sűrűségével játszva –, majd a csapatlogó formájával idézték fel a Marlboro ikonikus mintáját, jelenleg pedig a tavaly indult Mission Winnow névre hallgató kezdeményezés emblémájában fedezhető fel a motívum.

Ausztráliában úgy vélik, túlságosan is, ugyanis bő egy hónappal a szezonnyitó futam, a melbourne-i Ausztrál Nagydíj előtt vizsgálatot is indított az illetékes szövetségi hatóság. A Ferrari és a Philip Morris elsőre ködösítve reagált a vizsgálatra, majd a 2019-es autót úgy mutatták be, hogy azon még hangsúlyosabbá vált a Mission Winnow logó.