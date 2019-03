One last moment with W10 on track as the sun sets on #F1Testing 2019! 🌅 pic.twitter.com/VJXMF9kAKP

A Ferrarinak a tesztcsúcs ellenére nem volt tökéletes napja, míg tegnap Leclerc állt le a pályán a kipufogórendszer hibája miatt, ma délután Vettel járt hasonlóan, de nála az elektronika adta meg magát, az olasz csapat korábban is fejezte be a munkát.

A két bajnok mögött Valtteri Bottas lett a 3., háromtizedes hátránnyal, majd a renault-s Nico Hülkenberg és a Toro Rossó-s Danyiil Kvjat, de még a mclarenes Lando Norris is 1:17 alatti idővel végzett.

A legtöbb műszaki hibája a Haasnak volt az idei téli tesztelés során, így talán nem meglepő, hogy a fekete-arany autó újabb lerobbanásával zárult a nap – ezzel együtt Romain Grosjean 7. idejével és a francia, valamint csapattársa, Kevin Magnussen által összeszedett 167 körrel elégedettek lehetnek.

A Williamsen és a Red Bullon kívül minden csapat 100 körnél többet ment a zárónapon, de míg Robert Kubicának sikerült 90 kört beletennie az FW42-esbe, Max Verstappenéknek siralmas napjuk volt.

Miután Pierre Gasly csütörtökön alaposan összetörte az autót, a holland pilóta ma régebbi alkatrészekkel szerelt RB15-össel lépett a pályára, de csak a délelőtt első felében vezetett, 29 kör után már nem gurult ki a garázsból, gyakorlatilag a teljes nap elúszott egy sebességváltó-hiba miatt.

A Forma-1-es autókat legközelebb Melbourne-ben látjuk újra a pályán, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj két hét múlva következik.

Forrás: Fotó: Europress