A héten lezajlott a Forma-1-esek első előszezoni tesztje Barcelonában, amelyen a címvédő Mercedes nem mutatott sokat. Ebben természetesen benne van, hogy szándékosan rejtegették a végső tempójukat, ugyanakkor Valtteri Bottas elárulta, hogy a kanyarokban néhol komoly gondjaik is akadtak az új autó, a W10-es egyensúlyával.

“Van még dolgunk, de azért jónak tűnnek a dolgok abban az értelemben, hogy van potenciál. De van min javítani. Egész héten küszködtünk egy kicsit a megfelelő balansz megtalálásával. Bizonyos kanyarok jók voltak, más kanyarokban baj volt az egyensúllyal, megint más kanyarokban pedig masszív problémák voltak az autó egyensúlyával” – mondta a finn.

“A hét végére már sokat javult a helyzet, de az autó vezethetőségi problémáinak egy része csakis új fejlesztésekkel orvosolható. Remélhetőleg rövidesen sikerül is a javításuk” – tette hozzá.

A Mercedes az elmúlt öt évben sorozatban ötször vitte el a konstruktőri és az egyéni világbajnoki címet is, ám az idei télen már többen is arról beszéltek – Fernando Alonso, Nico Rosberg, sőt maga a Merci-főnök Toto Wolff is –, hogy 2019 a fordulat éve lehet, most talán véget ér a sikersorozat. A Ferrari biztatóan kezdte a tesztelést, pillanatnyilag úgy tűnik, az olaszoké a leggyorsabb autó.