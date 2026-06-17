Fontos mérföldkőhöz érkezett London közösségszervezője, a Transport for London (TfL). Forgalomba állították a háromezredik tisztán elektromos emeletes autóbuszt. Ez azt jelenti, hogy a brit fővárosban közlekedő flotta mintegy egyharmada már zéró emissziós hajtást használ.

Természetesen nem feledkeztek meg megemlékezni erről a jeles pillanatról. A jubileumi jármű – amely az idén 80 éves fennállását ünneplő Writghtbus gyártmánya- egy erre utaló feliratot is kapott.

London flottájának elektromos autóbuszokkal történő megújítása még 2016-ban kezdődött el. Akkor a metropolisz 30 darab tisztán elektromos hajtású autóbuszt helyezett forgalomba. “Nekünk van a legnagyobb elektromos autóbuszflottánk Nyugat-Európában. Mindezt mindössze 10 év alatt sikerült elérni és a lendület itt nem áll meg” – Lorna Murphy, a TfL buszüzemeltetési igazgatója. A zéró emissziós buszpark jelentős része akkumulátor-elektromos hajtással rendelkező változatokból áll, de azért akadnak köztük kis mennyiségben hidrogéncellás autóbuszok is.

Mire elég ennyi autóbusz? A TfL tájékoztatása szerint ekkora mennyiségű elektromos busszal évente mintegy 100 000 tonna CO2 kibocsátástól lehet megkímélni a város levegőjét. Ez több mint 118 900 London és New York közötti repülőutat jelent.

A 3000. londoni busz, a Wrightbus StreetDeck Electrolinert egy nagyobb, 120 darabos tender keretében szerezték be. A 10,9–11,5 méter hosszúságban és 4.38 méteres magasságban készülő autóbusz hajtásáról 340 lóerős (250 kW) csúcsteljesítménnyel rendelkező villanymotor gondoskodik, amely 2850 Nm-es nyomaték leadására képes. A CATL-től származó lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátor csomag 340-442 kWh kapacitással érhető el és egy feltöltéssel 280-440 km-t tud megtenni.

A jubileumi autóbusz a 165-ös viszonylaton, Romford és Rainham között szállít utasokat nap, mint nap. A TfL terve, hogy folytatja az elektromos átállást. A következő öt évben szeretnék megduplázni az elektromos emeletes buszok számát.