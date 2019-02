“Nem tudom, hogy állnak az F1-es szerződések, de ha nincsenek aláírva, mi nem is fogjuk megtenni. Bizonyos eseményeket a turizmusfejlesztési alapból finanszíroztak, de azt a Maya Train építésére szánjuk. Még nem tudom, mi a helyzet az F1-es szerződésekkel, de megvizsgáljuk majd a dolgot. Továbbra is támogatjuk a sportokat, de túlzó költések, pazarlás nélkül, megszorításokkal” – mondta kedden.

Szerdán a “szomszédból”, az Amerikai Nagydíjnak otthont adó texasi Austinból is rossz hírek érkeztek: a verseny szintén 20 millió dolláros állami támogatástól eshet el, miután a szervezők nem adtak be minden, az igényléshez szükséges dokumentumot a határidőre (az embercsempészet elleni dokumentációval maradtak adósok).

Texas kormányzójának szóvivője azt mondta az Associated Pressnek, hogy a kormányzónak így nincs választása, nem utalhatja ki a támogatást, ugyanakkor hozzátette, hogy az állam nagyra értékeli az Amerikai Nagydíjat, és együttműködnek a Circuit of the Amercasszal (COTA).

Brazíliában ugyan pillanatnyilag csend van, de a Sao Pauló-i pályának csak 2020-ig szól a szerződése, méghozzá féloldalasa, ugyanis a rendezésről megegyezett az interlagosi vezetés a Forma-1-gyel, azonban a rendezési díj sorsát nem rendezték a cehet álló várossal, ezért tavaly, idén és jövőre ingyen tartják a futamot. Az F1-et birtokló Liberty Media ilyen feltételek mellett biztosan nem hosszabbít, megoldás kell.

Forrás: Fotó: Europress