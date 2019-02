Barcelonában szerdán is folytatódott a 2019-es előszezoni tesztelés, a nap első felében az Alfa Romeó-s Kimi Räikkönen lett a leggyorsabb, a Pirelli C4-es (a tavalyi szuperlágynak megfelelő) keverékén a gyakorlás eddigi legjobb idejét teljesítette, 1:17,762-t futott.

A második a volt csapattárs, Sebastian Vettel volt, aki a kettővel keményebb, C2-es keveréken, hideg aszfalton is 1:18,614-et hozott, tovább erősítve, hogy a vörös autó nagyon gyors lehet. Ráadásul megbízható is, hiszen a német 80 kört ment az SF90-essel, ennél többet csak a Mercedes produkált, Valtteri Bottas (9.) 88 kört tett meg.

There he goes! VB completes his first lap on a ☁️ day in Barcelona! Let’s keep on pushing! 🤜🤛 #F1Testing pic.twitter.com/7rkCFqLleZ

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 20, 2019