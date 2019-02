A címvédő Mercedes szerdán leplezte le 2019-es autóját, a W10-est, majd azonnal pályára is küldték a járgányt Silverstone-ben, előbb Valtteri Bottasszal, majd a bajnok Lewis Hamiltonnal a volánnál. Filmezés örvén a csapatok ilyenkor ellenőrzik át az új autók alaprendszereit, de azért a kamerák is forognak, a Merci össze is állított egy kis klipet a rögzített képekből.