A Williams-csapat hétfő délután tartotta szezonindító rendezvényét, amelyen bemutatták az új névadó szponzort és a 2019-es festést, ám az új fényezés akkor még csak az idei szabályoknak megfelelő szárnyakkal felszerelt tavalyi modellen szerepelt.

A grove-i csapat ma délután azonban az FW42-est is megmutatta, igaz, továbbra sem “hús-vér” valójában, csak számítógépes grafikákon – persze a formákat így is látjuk.

🎶 You spin me right round baby, right round…get your first look at the FW42! pic.twitter.com/UcqbQpEAgg

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 15, 2019