A Mercedes a mezőnyből ötödikként mutatta be idei autóját ma késő délelőtt, ám a Toro Rossóval holtversenyben az első volt az új modell pályára küldésében.

Míg Silverstone-ban ma délelőtt, kora délután a Mercedes W10-es köröz, az olaszországi Misanóban a Red Bull kisebbik csapata tartott filmezési és shakedown-napot, az STR14-est a 2017 végén kirúgott, az idei évre visszahívott Danyiil Kvjat vezette.

