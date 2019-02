Olvass tovább

Horner kiemelte, hogy szerinte a Libertyt meglepetésként érte, hogy a Forma-1-ben a nyilvánosság előtt zajlanak a viták, az amerikai sportoknál nem ezt szokták meg, de “nem feltétlenül lehet az amerikai sportok módszereit alkalmazni egy 60-70 éves, globális világbajnokság esetében”.

A kérdésre, hogy vajon a Liberty alulbecsülte-e az F1 irányításának nehézségét, Horner így felelt: “Egyértelműen. Szerintem azt hitték, hogy csak le kell szakítani a gyümölcsöt a fáról, de kiderült, hogy ennél sokkal nehezebb a dolog.”

A Red Bull-főnök ugyanakkor elismerte a Liberty eredményeit is a digitális jelenlét komoly kiterjesztésében, az e-sportos kezdeményezést, a szurkolói fesztiválokat is a sikerek közé sorolta, de megjegyezte, hogy hiába csinosítgatnak, hájpolnak egy filmet, ha az nem izgalmas, nem tartalmas, a közönség végül nem fogja megnézni, így a Forma-1-ben is a tartalmat kell feljavítani a 2021-ben kezdődő új korszakra.

“A csapatoknak meglesz a maguk véleménye, mindenki védi a saját érdekeit, de tulajdonosként a Libertynek bele kell állnia, meg kell mondania, hogy ilyennek és ilyennek akarjuk a Forma-1-et, ezek a szabályok, ilyenek lesznek a pénzügyek, aztán tessék csinálni!”

“A legfőbb kérdés az, hogy mi is az elképzelésük 2021-re a Forma-1-ről, mind a sport és a szabályok, mint a pénzügyeket illetően. Úgy tűnik, a motorok maradni fognak, itt az lesz a legfontosabb, hogy elérjük, hogy az erőforrások ne legyenek olyan hangsúlyosak a teljesítménykülönbségeket illetően, mint a hibridkorszak első négy-öt évében.”

“Hogy a Liberty-e a megfelelő vezetés a Forma-1 számára? Erre csak az idő adhat választ. Az alapján ítélhetjük majd meg, hogy 2021-re mivé alakul az F1.”

