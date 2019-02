“Úgy gondolom, hogy ha 21 embert összeeresztünk egy szobában, mindig lesz olyan, akinek panasza van. Hogy őszinte legyek, szerintem a szervezőkkel tartott megbeszélés nagyon is pozitív volt. A túlnyomó többségtől támogatást kaptunk és értékelik a munkánkat” – állította az amerikai.

“Hogy néhányan panaszkodni akartak? Ilyen az élet. Ez nem változtat azon, hogy mit csinálunk, és a promóterek nagy többsége támogat minket, kíváncsiak, miket fogunk tenni. Úgy vélik, számukra és általában az F1 tekintetében is sokkal jobb most a helyzet, mint pár évvel ezelőtt, és hogy a sportág a jó irányba halad, ráadásul vannak helyszínek, amelyek sorban állnak, mert most nem tudjuk őket beemelni a naptárba. Panaszkodók, hangoskodók mindig lesznek, ilyen az élet, de mi megyünk előre, tesszük a dolgunkat.”

Carey kiemelte, hogy a másnap Londonban tartott megbeszéléseken ő maga is felhozta a közleményben említett témákat, de szemtől szembe senki nem panaszkodott vagy vitázott.

“Mindhárom dologra kitértem a megbeszélésen, de igazából senki nem hozakodott elő ezekkel, egyszerűen csak kiadták a közleményben. Számomra az volt a legfurcsább az egészben, hogy a találkozót megelőző este adták ki a közleményt, amikor már megvolt az időpont és a lehetőség a tárgyalásra és megvoltak a témák, erre ők, pontosabban néhányan, közleményben mondták el, hogy miről kéne beszélni.”

Forrás: Fotó: Europress