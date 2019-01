Az Olasz Nagydíjnak otthont adó Monza legutóbbi, 2016-os szerződéshosszabbítása is nagyon nehezen, két év alkudozás és fenyegetőzés után született meg, és úgy tűnik, most is nyögvenyelősen halad az ügy.

Monza Forma-1-es szerződése az idei évig él, sokáig tehát nem lehet húzni a dolgot – hasonló helyzetben van egyébként Barcelona, Hockenheim, Silverstone és Mexikóváros is, a Libertynek lesz miről tárgyalnia idén.

Az Olasz Nagydíjat rendező Olasz Autóklub (ACI) vezetője, Angelo Sticchi Damiani a Corriere della Serának így beszélt a helyzetről:

“Messze vagyunk még a hosszabbítástól, de bízunk benne, hogy találunk majd megoldást, mindenkinek ez az érdeke. Monza nagyon szeretne otthont adni az F1-nek, és az F1 számára is fontos Monza.”

Az olasz helyszín már legutóbb is jelentős “árengedménnyel” kapta meg a versenyt Bernie Ecclestone-tól, de a rendezési díj így is túl borsos:

“A 2019-es kiadásért 24 millió dollárt fogunk fizetni, ez nagyon drága. Szeretnénk a folytatást, de csakis pénzügyileg fenntartható keretek között. Nem veszélyeztethetjük az ACI költségvetését.”