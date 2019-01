Az örömhírt a Twitteren jelentette be Button, még egy ultrahang-felvételt is mellékelt hozzá. Button 2016 óta van együtt a 28 éves modellel, az eljegyzés tavaly nyáron volt. Valószínű, hogy még az idén megtartják az esküvőt.

Brittny & I are Delighted to announce the new edition to the family currently having his first seat! Look how comfy he looks! 😍👶🏼 #babybutton pic.twitter.com/0sTGnx84t3

— Jenson Button (@JensonButton) January 18, 2019