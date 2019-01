Esteban Ocon egészen az előző szezon végéig a Force India versenyzője volt, de Lance Stroll érkezése miatt nem maradhatott az immár Racing Point néven futó alakulatnál. Oconnak a Mercedes támogatottjaként eleve korlátozottak voltak a lehetőségei, így idén Lewis Hamilton és Valtteri Bottas mögött lesz tartalékos a csapatnál.

Bottas tavaly finoman szólva is felejthető teljesítményt nyújtott a Mercedesnél, ha az idei szezonja is ilyen lesz, biztosan nem hosszabbítanak vele szerződést. Ebben az esetben kézenfekvő lenne Ocon előléptetése, de a fiatal franciának vannak tervei arra az esetre is, ha mégsem kap lehetőséget.

“Nem könnyű, hogy az idén nem versenyzek, de továbbra is az F1-re koncentrálok” – mondta Ocon. “Szerintem ez a helyes döntés.”

“Ha azonban 2020-ra sem találok magamnak ülést, akkor körülnézek más sorozatokban. Nem állhatok le, folytatnom kell a munkát, és versenyeznem kell.”

“Az idén minden futamon ott leszek a Mercedesszel, mindenről tudni fogok, hogy ne legyek gondban, ha hirtelen mégis vissza kell térnem a versenyzéshez. A Forma-1-ben soha nem lehet tudni, hogy mit tartogat a jövő.”

Ocon szavai alapján a Mercedesnél számolhatnak azzal az opcióval is, hogy esetleg a szezon közben küldik el Bottast.