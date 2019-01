A Red Bull az idei szezontól már Honda-motorokkal versenyez, az átállásnak azonban lehetnek kellemetlen következményei is. Ezek minimalizálása érdekében a már tavaly is Honda-motorokkal versenyző Toro Rossót minden szempontból szolgává fokozzák le, a kiscsapat kizárólag a Red Bull érdekei szerint dolgozik majd.

Ez azt is jelenti, hogy a Toro Rossóban próbálják majd ki a Honda új fejlesztéseit, (lehetőleg) megkímélve a Red Bull versenyzőit a felesleges rajtbüntetésektől.

“Ha ez a stratégia segít a Red Bullnak abban, hogy versenyeket és világbajnokságot nyerjen, akkor készen állunk erre” – mondta Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke.

“Nem is kell beszélnünk erről, ez belefér a filozófiánkba. Még örülök is neki, mert ezzel párhuzamosan a mi teljesítményünk is javulhat.”

A Toro Rosso idén lényegében a Red Bull klónja lesz, a két autó hátsó része – a motor beépítése miatt – teljesen megegyezik majd, de még az első felfüggesztésekben is lesznek közös pontok.

“Semmi kétségünk afelől, hogy profitálni fogunk a Red Bull-lal végzett közös munkából.”