Mick Schumacher egyre közelebb kerül a Forma-1-hez, a sorozat előszobájához legalábbis biztosan. Idén a Forma-2-ben szerepel majd a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, de rövid időn belül felléphet a csúcskategóriába.

Az olasz Motorsport szerint a Ferrari mindent megtesz annak érdekében, hogy Mick Schumacher csatlakozzon a gyártó juniorprogramjához. A lap úgy tudja, hogy szinte visszautasíthatatlan ajánlatot tettek az olaszok Schumachernek, aki iránt a Mercedes is érdeklődik.

Amennyiben azonban igent mond a Ferrarinak, nem csupán az utánpótlásprogramba kerül be, de kipróbálhatja a Ferrari 2019-es autóját is. Valamelyik évközi teszten ülhetne autóba a kis Schumacher, aki akár Sebastian Vettel potenciális utódja is lehetne a csapatnál.

Schumacher előtt Charles Leclerc és Antonio Giovinazzi is a Ferrari Akadémiáról jutott el a Forma-1-ig, nem kétséges, hogy az olaszok Schumachernek is találnának helyet.