A Wihuri hosszú éveken keresztül állt Valtteri Bottas mellett, karrierje nagy részében számíthatott a cég segítségére. A Wihuri “eurómilliókat” költött Bottas támogatására, a Mercedeshez való igazolásához is jelentős támogatást nyújtott. Részben ennek is köszönhető, hogy a csapat végül őt választotta Pascal Wehrlein helyett.

A Wihuri tulajdonosa, a korábbi versenyző és csapattulajdonos Antti Ilmari Aarnio-Wihuri szerint Bottas eredményei nem voltak elég jók, a befektetés nem érte meg a cég számára.

“Igaz a hír, nem folytatjuk az együttműködést” – mondta Wihuri. “Ez a befektetés túl drága volt számunkra, Valtteri eredményei csalódást keltőek voltak.”

“Ez részben nem az ő hibája, a csapat és technikai hibák is benne voltak, de ezzel együtt is gyengén sikerült számára az előző szezon vége. Lewis Hamiltont nehéz legyőzni, de Valtterit sokan mások is megelőzték, és csak ötödik lett összetettben. Ez elég gyenge eredmény.”

Bottast korábban másik személyes szponzora, a Kemppi is elhagyta, a nyomás pedig igen nagy rajta: Toto Wolff szerint 2020-ra csak akkor maradhat a csapatnál, ha képes lesz hozni Hamilton szintjét idén.