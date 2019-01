Hónapok óta téma volt a sajtóban, hogy a színfalak mögött komoly hatalmi harc dúl a Ferrarinál Maurizio Arrivabene csapatfőnök és Mattia Binotto technikai igazgató között. Ezeket a híreket Arrivabene mindig cáfolta, szerinte egyesek így akartak zavart kelteni a Scuderiánál.

A háborúról szóló információk mégis rendszeresen visszatértek, nemrég már az is felmerült, hogy Binotto, akinek nagy szerepe volt a Ferrari felzárkózásában, esetleg elhagyja a csapatot. A szakembernek állítólag még Sergio Marchionne ígérte meg, hogy 2019-ben előrébb léphet a ranglétrán.

A Marchionnét követő új vezetés egy ideig nem foglalkozott az állítólagos ígérettel, de most több megbízható forrás is arról számolt be, hogy John Elkann elnök Binottót nevezte ki csapatfőnöknek.

A Gazzetta dello Sport szerint a hivatalos bejelentés még hétfőn megtörténhet.

Binotto 2016 óta volt a Ferrari technikai igazgatója. Egyelőre nem világos, az ő helyét ki veszi át, az esélyesek között az aerodinamikai főnök Enrico Cardile és a motorfejlesztést irányító Corrado Iotti is szerepel.

Mivel Arrivabenével nem hosszabbítanak szerződést, semmilyen szerepkörben nem marad a csapatnál.