Mára unásig ismételt közhely, hogy a Forma-1 manapság túlságosan kiszámítható, a sportág fejesei keresik is ennek ellenszereit. A kiszámíthatóság egyik oka az, hogy a csapatok és pilóták hatalmas mérnöki gárdával és számítógépes kapacitással a lehetőségekhez képest maximálisan felkészülnek az adott versenyhétvégékre, így vasárnap délutánra az összes autó optimálisan be van lőve a pályához, a Pirelli által szállított gumikhoz.

Az esős vagy egyéb okokból haszontalan szabadedzések után ma is adódhatnak azért meglepetések, így nem csoda, hogy felmerült már a pénteki edzések kidobásának ötlete, vagy ahogy most a Williams technikai főnöke, Paddy Lowe elárulta, a gumitesztelés korlátozása is:

“Az autók mostanra teljesen megbízhatók, a beállításokat, a gumikat, a hibrid rendszert illetően tökéletesen optimalizáltak. Így aztán az eredmények is sokkal kiszámíthatóbbak, lassan már ott tartunk, hogy csak a versenyző jelenti az egyetlen változót, az, hogy milyen hibákat követ el” – magyarázta a Motorsport.comak.