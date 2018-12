Daniel Ricciardo a nyári szünetben váratlanul azt jelentette be, hogy 2019-től a Renault-nál folytatja Forma-1-es pályafutását. A Red Bullnál maradt a 2016 óta náluk versenyző Max Verstappen, 2019-re pedig a Toro Rossónál bő egy idényt lehúzott Pierre Gasly kerül. A csapatfőnök nem is titkolja, hogy vezető szerepet szánnak a hollandnak.

“Mostantól Max a tapasztalt versenyző, így inkább rá fogunk támaszkodni. Persze Pierre-ben is megvan a potenciál a fejlődésre, arra, hogy megizzassza Maxot, remélhetőleg hajtják is majd egymást, a legjobbat hozzák ki a másikból, ahogy Max és Daniel esetében is volt” – mondta a holland Formule 1-nek Christian Horner.

Ricciardo távozásáról így beszélt a főnöke: “Még mindig meg vagyok lepve, de tiszteletben tartom, hogy új kihívásra vágyott. Hogy ma is ugyanígy döntene-e? Nem tudom. De ő meghozta a maga döntését, mi pedig elégedettek vagyunk Pierre-rel.”