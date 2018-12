A világ leggyorsabb embereként emlegetett kilencszeres olimpiai bajnok rövidtávfutó, Usain Bolt a hétvégén gokartversenyre hívta az ötszörös F1-világbajnok Lewis Hamiltont.

“Én vagyok a gokartozás királya! Minek vagy itt egyáltalán? Én vagyok a főnök. Ez a biznisz. Senki sem nagyobb nálam. Senki” – szövegelt a “Lewis who?”, azaz “Lewis kicsoda?” feliratú pólót viselő futó a videón.

Lewis Who? @lewishamilton Don’t ever test the K1 specialist unless you like losing @pumamotorsport #TeamFaster 🥇🏆🏎🚀 pic.twitter.com/fSdJSoR3mm

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 15, 2018