“Lance nagyon élvezte az autóban töltött időt” – utalt a szezonzárót követő abu-dzabi tesztre a Forma-1 hivatalos oldalának adott interjújában. “Azt mondta, meg tudta csinálni az autóval, amit akart, ez jó. És ránk is nagyon jó benyomást tett Lance. Már akkor szépen szerepelt, amikor a szimulátorban vezetett, nagyon gyorsan megvolt a tempója, a szimulátoron Esteban szintjét hozta. Innen már csak azt reméltük, hogy a szimulátoros tempót a pályán is hozni tudja, és hozta is. A pályán is nagyon gyors volt.”

Szafnauer nem titkolja, hogy azért lesz még munkájuk a fiatal kanadaival.

“Jó potenciál rejlik Lance-ben, igyekszünk majd megtanítani neki a gumik kezeléséről, hogyan lehet vigyázni rájuk, hogyan lehet hosszan jó tempót kihozni belőlük az etapokon. Ezen kívül a kvalifikációban is segítünk majd neki. De eleve jó képességekkel érkezik: gyors, általában jól rajtol, az első körön pozíciókat szerez – szóval alig várjuk a közös munkát.”

A csapatfőnök Oconra is kitért, a franciát “leendő bajnoknak” nevezte.

“Esteban is fiatal mg. Idén is voltak lehetőségei (más csapatoknál), de végül nem jöttek össze a mögötte álló menedzsment miatt. A Forma-1 már csak ilyen. De szerintem az ilyen srácok esetében a tehetség előbb-utóbb győzedelmeskedik” – utalt arra, hogy viszontlátjuk még Ocont a rajtrácson.

Forrás: Fotó: Force India