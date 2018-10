Idei legjobb időmérőjén van túl a Toro Rosso, miután Brendon Hartley a hatodik, Pierre Gasly pedig a hetedik helyen végzett a 2018-as F1-es Japán Nagydíj időmérőjén. A csapat ráadásul duplán örülhet, hiszen mindezt a motorszállító, a Honda hazájában, sőt saját pályáján sikerült összehozni.

A csapat még tréfálkozott is Twitteren, miután a Hondáról idén Renault-ra váltó McLarenek már a Q1-ből sem jutottak tovább. A faenzai istálló Fernando Alonso év eleji „Most már harcolhatunk!” mondatát posztolta a közösségi oldalra, odaszúrva ezzel a wokingi csapatnak.

N I C E 💪

Now we can fight in Q3! #JapaneseGP #f1jp 🇯🇵 pic.twitter.com/jq9rWiKugV

