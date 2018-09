Az Orosz Nagydíj hétvégéjére három csapat öt pilótájánál jelentettek be kereten túli motorcserét, a Toro Rosso párosa Szocsiban kapta meg a Honda új specifikációjú erőforrását, a mclarenes Fernando Alonso is új motort kapott, a Red Bullnál pedig régi-új erőforrások kerültek az autókba – miután Monzában és Szingapúrban kipróbálták a Renault erősebb, de egyelőre nem elég megbízható C specifikációját, erre a hétvégére visszatértek a kisebb teljesítményű, de stabilabb B verzióhoz.

Alonso, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly és Brendon Hartley ezek alapján ebben a sorrendben foglalta volna el a rajtrács utolsó öt helyét vasárnap, ám a Red Bullnál úgy döntöttek, érdemes lesz újabb büntetéseket is vállalni, hiszen pilótáik már csak két bukhatnak, ezért mindkettejük autójába új sebességváltót is beszereltek.

Az ütemen kívüli sebességváltó-csere öthelyes hátrasorolást von maga után, de Ricciardo és Verstappen így az utolsó előttiből csak az utolsó sorba csúszik hátra.

A mostani cserebere célja, hogy a Red Bull-osok a számukra papíron kedvezőbb Japánban és Mexikóban friss elemekkel, hátrasorolás nélkül indulhassanak harcba a Ferrari és a Mercedes ellen.