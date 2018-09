“Elég nehéz ezt megítélnem, mert ugyan nyertem már futamokat, volt már rajtam nyomás, de a világbajnoki címért folyó küzdelem jelentette nyomást még nem tapasztaltam meg. Igen, hiszem, hogy képes lennék azt is kezelni, de amíg nem leszek olyan helyzetben, nem mondhatom azt, hogy ő jól vagy rosszul csinál valamit. De nyert már ő világbajnoki címeket, szóval egy kicsit meglepő a dolog, hiszen megélte már ezt korábban is, hozzá lehetne szokva” – mondta az ausztrál.

Bár a szezon első felében úgy tűnt, Sebastian Vettel és a Ferrari idén megszakíthatja a Mercedes uralmát, a német négyszeres világbajnok legyőzheti az angolt. A ferraris azonban hibázott Bakuban, a Francia Nagydíjon, hazai futamán az élről csúszott ki, Monzában a rajt utáni csetepatéban esett vissza, és Szingapúrban is falnak vágta az autót a szabadedzésen.

“De lehet, hogy a Ferrari azért másféle környezet, mint a Red Bull, másféle terhet, nyomást jelent a Ferrarinál versenyezni – de tényleg csak spekulálok. De talán ilyesmik jelentenek plusz terhet. Végül is emberek vagyunk.”

Ricciardo szerint eddig egyértelműen Hamilton volt a stabilabb a két éllovas közül, de ez még nem garantálja a sikert:

“Lehet, hogy Lewis most összetöri az autót az időmérőn, lehet, hogy pocsék hétvégéje lesz. Nem is tudom, bármi megtörténhet. De Sebet és Lewist összevetve, eddig Lewis volt a stabilabb. Idén egyenletesebben teljesít. Seb is előhúzott pár nagy versenyt a kalapból, de azért hullámzóbb volt.”

Forrás: Fotó: Europress