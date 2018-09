A Pirelli a Forma-1-es Orosz Nagydíjra a lágy, ultralágy és hiperlágy keverékeit vitte el. Az utóbbi a legtapadósabb, leggyorsabb gumi, ám versenyen nem igazán használható, túl gyorsan elkopik.

Ez volt a helyzet a Szingapúri Nagydíjon is, és az élmenők mögül, de a top10-ből, az előző napi Q2-ben használt hiperlágyas pilóták mind rosszul is jártak, hiszen a 11. helytől már szabadon választó riválisaik jóval hosszabb első etapokkal eléjük tudtak kerülni a versenyen.

Az egyik ilyen “áldozat”, a haasos Romain Grosjean szerint Szocsiban a középmezőny tagjai a továbbjutás helyett a kiesésért “versenyezhetnek” majd a Q2-ben.

“Pocsék helyzetben voltak a 7-10. helyről hiperlágyon rajtolók. Kiábrándító, hogy a 13. helyről kezdő előnyben van a 7. helyről startolóval szemben. Nagyon-nagyon lassan, nagymamásan kellett vezetni (a hiperlágyon), hogy vigyázzunk a gumikra, a biztonsági autó után öt körrel meg már végük is volt. Kereket kellett cserélnünk, ami után be is szorultunk a forgalomba.”