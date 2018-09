A Red Bull-osok a Ferrarik elé, a 3-4. helyre ugrottak fel, míg Hamilton tovább javított, 1:32,410-zel zárta a szakaszt.

Bár az utolsó öt hely a motorbüntetések miatt már biztos volt vasárnap, azért nem volt mindegy, ki milyen sorrendben tolódik előre, így a Q2-be való továbbjutásért Brendon Hartley valamint a McLaren és a Williams párosa igyekezett gyorsulni az utolsó percekben – sikertelenül. Szergej Szirotkin még meg is pördült, de hatalmas mázlival elkerülte a falat.

A Q2-re elsőként a Mercedes versenyzői futottak ki, méghozzá ultralágyakon, ugyanígy tettek a ferrarisok is, míg a Red Bull-osok a rajtbüntetés miatt a második szakaszban már nem vettek részt.

