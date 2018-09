A tűz a gumimelegítő paplanok irányítóegységében keletkezett, Kevin Magnussen hétvégi szettjei közül kettőt károsított. A tüzet a szocsi pálya biztonsági személyzete észlelte, gyorsan el is oltották, így nagyobb baj nem történt, mondta el a csapatfőnök, Günther Steiner.

A csapatvezető hozzátette, hogy mivel rajtuk kívül álló okokból vesztek oda a gumik, a Nemzetközi Automobil Szövetségen (FIA) keresztül két új szettet igényeltek a Pirellitől.

“Egyelőre nem tudjuk, mi is történt, mert teljesen összeégett az egész, elhamarkodott következtetéseket pedig nem szeretnénk levonni. Nem szeretnék pánikot kelteni, hiszen még nem tudjuk, pontosan mi is történt” – kezdte Steiner. “Azt hiszem, az egyik biztonsági őr vette észre, aztán közösen oltották el. Szerencsés eset, jó, hogy elcsípték, mert a lángoló gumikat nagyon nehéz eloltani.”

Hozzátette, hogy a gumimelegítőket nem működtették, egyszerűen készenléti állapotban, áram alatt volt a berendezés:

“Nem használtuk őket az éjszaka. Be voltak dugva, különben nem is lehetett volna tűz, de nem voltak bekapcsolva. Standby módban voltak. Ezután biztosan ki fogjuk húzni őket éjszakára. Eddig úgy csináltuk, hogy minden be volt kötve és reggelenként csak felkapcsoltuk, amikor megérkeztünk a garázsba.”