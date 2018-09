A Force Indiát – a versenyző Sergio Perez kezdeményezése után – a Magyar Nagydíj előtt vonták csődeljárás alá, ám a nyári szünet alatt az eljárást vivő FRP-nek sikerült megoldást találnia, az alakulatot a Williamsnél versenyző Lance Stroll milliárdos édesapja, Lawrence Stroll – pontosabban az általa vezetett befektetői csoport – vásárolta meg, a Belga Nagydíjon, egy kis jogi huzavonát követően, új nevezéssel már részt is vehetett a Racing Point Force Indiára átkeresztelt istálló.

Nem Strollék voltak ugyanakkor az egyedüli jelentkezők, a Force Indiánál tesztpilótaként alkalmazott GP3-as versenyző, Nyikita Mazepin édesapja, az orosz Uralkali milliárdos tulajdonosa, Dimitrij Mazepin is ajánlatot tett, méghozzá állítása szerint sokkal bőkezűbbet is, mint a másik kérő.

A hoppon maradt Mazepin nem is hagyta annyiban a dolgot, a londoni legfelsőbb bíróságon most keresetet adott be a csődbiztos FRP ellen, mely szerint az ő ajánlatuk sokkal jobb volt, az FRP ennek ellenére nem is kívánt tárgyalásba bocsátkozni az Uralkalival. Állításuk szerint az eljárás nem volt transzparens és nem maximalizálta a lehetséges profitot az érdekeltek felé.