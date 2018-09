A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen a hétvégi Orosz Nagydíjon ünnepli majd 21. születésnapját. A versenyző reméli, hogy összejön valami jó eredmény, bár tekintve, hogy szinte biztosan motorcserés büntetés vár rá, valamint hogy csapattársa, Daniel Ricciardo a maga születésnapján műszaki hibával esett ki az Osztrák Nagydíjon, az előjelek nem túl jók.

“Az idei Orosz Nagydíj különleges lesz számomra. Vasárnap lesz a 21. születésnapom, remélhetőleg emlékezetessé tudom majd tenni! Úgy emlékszem, a tizennyolcadikat is Szocsiban ünnepeltem, szóval nem újdonság az ottani szülinap, de a nagydíj még nekem is újnak érződik” – mondta a holland, aki legutóbb, Szingapúrban a 2. helyre kvalifikált, majd abban a pozícióban is ért célba.

“A pálya nem igazán kedvez a mi autónknak, így kulcsfontosságú lesz, hogy eltaláljuk a beállításokat az adott kanyarokhoz, hiszen azt előre tudjuk, hogy az egyeneseken időt veszítünk majd” – tette hozzá.