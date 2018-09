Idén rég nem látott mértékű mozgások történtek és történnek a Forma-1-es pilótapiacon, nagy nyertesekkel és nagy vesztesekkel.

Az előbbiek közé tartozik például Charles Leclerc és Pierre Gasly, akik jövőre már élcsapatoknál, a Ferrarinál és a Red Bullnál vezetnek majd, míg az utóbbiak táborát erősíti a Force Indiá-s Esteban Ocon, ugyanis miután a tulajdonos fia, Lance Stroll beül a helyére, valószínűleg ülés nélkül marad, mercedeses kötődése miatt ugyanis senki nem szeretné igazolni a tehetséget.

A 2019-re szintén csapatot váltó, a Red Bulltól a Renault-hoz kerülő Daniel Ricciardo azt mondja, sajnálja Ocont, de nem rendkívüli az esete:

“Őszintén hiszem, hogy a mezőny túlnyomó része a tehetsége alapján van itt. Szerintem ebben a tekintetben egyáltalán nem áll rosszul a Forma-1. Nem tudom, mi lesz most Oconnal. Nyilván megérdemelné, hogy jövőre is az F1-ben legyen, de nem ő lenne az első, aki kimarad. Korábban is jártak már rosszul tehetséges pilóták.”