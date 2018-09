Kijelenthető, hogy a Szingapúri Nagydíj az egyik legmegterhelőbb a pilóták számára. Annak ellenére, hogy a versenyt este rendezik meg, a meleg levegő megreked a városállam utcáin, ráadásul az állandóan magas páratartalom csak még izzasztóbbá teszi a helyzetet. A versenyzők így mindent megtesznek, hogy hűtsék magukat.

Carlos Sainz még a Hungaroringen megmutatta, hogy hűsöl a versenypálya mellett.

Kimi Räikkönen személyi edzője segítségével készül fel a trópusi körülményekre.

Marcus Ericsson egy komplett kacsaúsztatót kapott.

After a tiring day of qualifying, @Ericsson_Marcus likes nothing more than a bit of Rubber Duckie time

2018. szeptember 15.