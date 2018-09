2017-es elbocsátása után több forrás szerint is újra az F1-es mezőny aktív tagja lehet Danyiil Kvja. Egykori munkaadója, a Red Bull a hírek szerint ugyanis visszahívná a hányatott sorsú versenyzőt, és Pierre Gasly megüresedett Toro Rossójába ültetnék be Kvjatot. A pletykák szerint az Orosz Nagydíj hétvégéjén kerülne sor a visszatérés bejelentésére.

Az energiaitalosok kisebbik csapata nem lenne ismeretlen Kvjat számára, pályafutását is ott kezdte 2014-ben, majd a nagycsapatnál töltött szűk másfél szezon után 2016 nyarára viisza is került a faenzaiakhoz, de 2017 őszén innen is kitette a szűrét a Red Bull, miután nem hozta a várt eredményeket.

A Red Bull-pilóták utánpótlásáért felelős Helmut Marko is elismerte, képbe került az orosz, mint lehetséges jelölt 2019-re a Toro Rossónál. Az osztrák szakember azonban csak Szocsiban ígér biztos választ.

Kvjat jelenleg a Ferrari alkalmazottja, fejlesztőpilótai szerepet lát el a maranellóiaknál, ám a hírek szerint bejelentette távozási szándékát. A BBC ennél tovább megy, úgy tudni, mostanra aláírták az új Red Bull-szerződést is.

Még egyik Toro Rosso-ülés sem kelt el 2019-re, a másik autót jelenleg vezető Brendon Hartley helye sem biztos.