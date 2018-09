Olvass tovább

“Az ilyen döntéseknél nem csak a rövid, hanem a hosszú távú elkötelezettséget is figyelembe kell venni. A hosszú távú azt jelenti, hogy nem csak a jövő évre gondolunk, hanem a csapat jövőjére, arra, hogyan neveljük az utánpótlást, és mit várunk tőle a jövőben.”

“Az első hiba az lenne, ha túl nagy nyomást helyeznénk a srác vállaira. Az tényleg nagy hiba lehetne” – tette hozzá.

Arrivabene elmondta, hogy Räikkönen elküldése végső soron az ő döntése volt, de ez nem jelenti azt, hogy már nem tartja jónak a csapat eddigi utolsó, 2007-es világbajnokát.

“A pilótacserének semmi köze ahhoz, hogy mennyire tisztelem Kimit emberként és versenyzőként is, de a csapat jövőjét szem előtt tartva kellett dönteni, és azt hiszem, a saját szempontunkból és Kimiéből is a jó döntést hoztuk meg.”

A csapatfőnök azt is hangsúlyozta, hogy Räikkönen megértette a döntés okait, és úgy véli, nem volt hiba, hogy pont Monzában közölték a finnel, hogy nem lesz hosszabbítás:

“Kimival van annyira jó a viszonyunk, hogy megérti ezt. És nem is csak egyszerűen közöltük vele a döntést, el is magyaráztuk a hátterét. Még csak azt sem mondta, hogy szeretné, ha meggondolnánk magunkat. Profi autóversenyző. Hallottam olyanokat is, hogy hiba volt Monzában megmondani neki. De mi lett volna, ha Belgiumban mondom neki, amikor Sebastian futamot nyert? Kimi helyzete ugyanaz volt, akkor Belgiumban is hiba lett volna közölni vele? A megfelelő idő nincs megírva, az viszont benne van a szerződésben, hogy profi autóversenyzőkkel szerződünk, ezt írjuk alá.”

