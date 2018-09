A hétvége eddigi meglepetése, hogy a Mercedes versenyképesebb, a Red Bull viszont lassabb a vártnál, hiszen Hamilton mögött csapattársa, Valtteri Bottas zárt, Daniel Ricciardo és Max Verstappen csak a szokásos 5-6. pozíciót hozta, ezen az edzésen legalábbis nem érvényesült a számukra papíron kedvezőbb pálya előnye.

Hamilton a 3. helynek talán örülhetett, annak viszont már kevésbé, hogy az ülése valamiért újra forrósodott, ha vasárnapra, az akár két óráig is elhúzódó futamra nem sikerül ezt kezelni, az komoly probléma lehet.

Max ain't happy 😡

📻 "The product in the back of this car is not working like I want to"#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/kPg5JHaTvw

— Formula 1 (@F1) September 15, 2018