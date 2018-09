Bár a Ferrari számít a szingapúri versenyhétvége favoritjának, az első edzésnap nem zárult túl jól, legalábbis nem a bajnoki címért Lewis Hamiltonnal harcban álló Sebastian Vettelnek, ugyanis a második edzés közepe táján, gyors körén a falnak vágta az autót, és bár az ütés nem volt nagy, a hűtő szivárgása miatt nem folytathatta a munkát.

Ugyan Kimi Räikkönen lett a leggyorsabb és a finn végig is vitte a tervezett programját, németnek mégis csak kimaradt mind kvalifikációs, mind a versenyszimuláció, de azt mondja, aggodalomra semmi ok, a saját adataik mellett a riválisok szereplése alapján is jól be tudják lőni, hogyan tovább szombaton: