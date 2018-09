“Nyilván a csapat döntése volt a dolog, és tiszteletben is kell tartanom, de egyértelmű magyarázatot nem kaptam az okokat illetően. Inkább őket kellene megkérdezni a jövőt illető stratégiájukról. Jó lenne tudni. De nincs igazán mit magyarázni.”

A McLaren-vezér Zak Brown ugyanakkor a bejelentés után is nagyon dicsérte Vandoorne-t, azt is mondta, hogy a Red Bull helyében “egy szempillantás alatt” leigazolná őt a Toro Rossóhoz 2019-re.

A McLarennél 2016-ban, a sérül Fernando Alonso pótlásaként pontszerzéssel mutatkozott be a Forma-1-ben Stoffel Vandoorne a Bahreini Nagydíjon, 2017-re pedig állandó versenyülést is kapott a csapatnál. A belga pilóta azonban az elmúlt két szezonban nem tudta felvenni a ritmust, a gyenge autóval nem volt képes Alonso eredményeihez hasonlókat hozni, így a múlt héten bejelentették, hogy a szezon végén távozik, jövőre a wokingiak újabb neveltje, Lando Norris ül az autóba.

Olvass tovább

“Azt hiszem, a McLaren történetének két legnehezebb évében voltam itt. Nem igazán tudok erről többet mondani. Kár, hogy nem alakult jól, kár, hogy nem voltak jobb esélyeim.”

Vandoorne tudja, hogy csak a Toro Rossónál és nagyon halványan talán az Alfa Romeo Saubernél lehet esélye az F1-ben, de mclarenes elődje, Kevin Magnussen példája alapján az egy év kihagyást követő újrakezdést sem zárja ki.

“Őszintén szólva a jövő évre már nincs sok szabad hely a mezőnyben. De természetesen egészen addig hinni, reménykedni és próbálkozni kell, amíg nem rendeződik minden. Továbbra is az a pilóta vagyok, aki nagyon gyorsan képes autót vezetni, és szerintem a paddockban sokan tudják is ezt, tudják, mire vagyok képes. Azt hiszem, egyszerűen csak a megfelelő környezetre lenne szükségem és biztosan hoznám az eredményeket.”

“Kevin is járt már ebben a cipőben, és szerintem nagyon jót tett neki az újrakezdés” – utalt arra, hogy a dánt a 2014-es szezon után a McLaren visszafokozta tartalékossá, majd 2015 végén el is küldte, ám 2016-ban a Renault-nál kapott lehetőséget, 2017 óta pedig a Haasnál hozza az eredményeket.

“Két nehéz év volt ez, nem voltak meg az eszközeim ahhoz, hogy bármiért is harcolhassak. Szóval mostantól igyekszem kihozni a maximumot az év hátralévő részéből, aztán várom, hogy tiszta lappal kezdhessek újra.”

A McLaren-vezér Zak Brown egyébként nem zárta ki Vandoorne további alkalmazását, arról beszélt, hogy esetleg más kategóriában tudnak majd ajánlani versenyzői ülést a belgának. A pilótát talán érdekelné az esetleges IndyCar-projekt, de egyelőre nem sokat tud erről.

“Minden azon múlik, mit is tervez majd a McLaren. Szerintem még ők sem tudják pontosan, mit fognak tenni, milyen szinten vesznek részt az IndyCarban, hogy teljes idényt visznek-e vagy csak versenyt. Amíg a csapat nem döntött, én sem tudom, milyen lehetőségről van szó, én sem dönthetek.”

A csapattól az év végén szintén – igaz, saját döntéséből – távozó Alonso a legjobbakat kívánta Vandoorne-nak:

“Stoffel esete is mutatja, hogy szerencse kell az autókhoz, a csapatválasztáshoz, az eredményekhez. Remélhetőleg hamar jó ülést talál az F1-ben, ugyanis megvan hozzá a tehetsége, amit az alsóbb kategóriákban bizonyított is. Szerencsétlen helyzet volt, hogy most került a McLarenbe. Csak Charles (Leclerc) és Stoffel mondhatja el magáról, hogy dominálta a Forma-2-es bajnokságot – egyikük mostanra Ferrari-pilóta, másikuk pedig kikerül a McLarentől is.”

Forrás: Fotó: Europress