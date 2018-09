A késő délutáni napfényben, 31-32 fokos levegő- és 45-ről 39 fokra csökkenő aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2018-as Forma-1-es Szingapúri Nagydíj első szabadedzése a Marina Bay pályán.

Bár a későbbi esti, villanyfényes időmérőtől és futamtól nagyon eltérő körülmények között zajlott, az első gyakorlás nagyjából a papírformát hozta az élmezőny erőviszonyait illetően: a Red Bull a leszorítóerőt jutalmazó utcai pályán magára talált, az első két helyen Daniel Ricciardo és Max Verstappen végzett, mögöttük a Ferrarik, Sebastian Vettel szűk háromtizedes, Kimi Räikkönen már jelentősebb hátránnyal, míg a Mercedesek nem mutattak sokat, igaz, náluk nem is kerültek fel a leggyorsabb, hiperlágy gumik.

6 mins to go in FP1 and it's @redbullracing leading the way 💪

RIC 1:39.711s

VER +0.201s

VET +0.286s

RAI +0.775s

HUL +1.394s#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/GdfpmZZkJL

