A Red Bull 14 forduló után a senki földjére került a konstruktőri bajnokságban, a Mercedes és a Ferrari már beérhetetlen számukra, a pillanatnyilag 4. helyen álló Renault-tól pedig nem igazán kell tartaniuk, ráadásul Daniel Ricciardo és Max Verstappen is csak matematikailag esélyes már az egyéni bajnoki címre, a hétvégi Szingapúri Nagydíj után pedig szinte biztosan ki is hullanak a versenyből.

Szingapúrban csütörtökön azt monda a címvédő Lewis Hamilton, hogy ezen a hétvégén viszont a Red Bull-lal is számolni kell.

“Számos futamon közel voltak azért, szóval feltételezhetjük, hogy most is így lesz, ez a futam általában jó nekik! Úgy tudom, egy ideje már befejezték az autó fejlesztését, hogy a jövő évire koncentráljanak. Én így hallottam legalábbis. Abból főznek, ami van, de ezen a pályán, ahol nagyon számít a leszorítóerő, mindig jól bánnak a gumikkal, úgyhogy ugyanolyan erős hétvégéjük lehet, mint tavaly is volt.”