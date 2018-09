A Forma-1 tavaly érkezett új tulajdonosa, az amerikai Liberty Media úgy döntött, hogy véget vet egy sokak által elavultnak tekintett hagyománynak, az idei évtől száműzték a rajtrácsról a grid girlöket, a modellek helyett ma már helyi gyerekek, grid kidek kísérik a pilótákat.

Az újítást azonban nem minden versenyhelyszín üdvözölte, Monacóban az F1 vezetésével dacolva az egyik szponzor hoszteszeiként idén is ott voltak a csinos hölgyek, valamint Oroszországból is rögtön a döntés bejelentésekor jelezték, hogy Szocsiban így vagy úgy, de 2018-ban is ott lesznek a lányok a pályán.

Mint kiderült, a hétvégén soron következő Szingapúrban is így állnak a dologhoz, a Yahoo Lifestyle Singapore tudósítása szerint a Singapore Airlines stewardessei a korábbi évekhez hasonlóan most is megjelennek majd.