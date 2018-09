Hosszú-hosszú éveken át világos stratégiával, egy első és egy második számú pilótával küzdött a bajnoki címért a Ferrari. Most, amikor az autó valóban versenyképes, sőt talán a mezőny legjobbja, az egyenlősdit kezdték erőltetni az olaszok, aminek a szakírók szerint elég rossz vége lehet.

Minden ellenkező feltételezés dacára a Ferrarinál Kimi Räikkönen jelenleg egyenrangú Sebastian Vettellel. “Mi versenyzőket alkalmazunk, nem inasokat” – közölte egyértelműen Maurizio Arrivabene csapatfőnök, hogy Räikkönen nem második számú pilóta, és soha nem is volt az.

Noha a tét egyre nagyobb, Vettel sportszerűen továbbra sem kér elsőbbséget, saját erőből akarja megnyerni a bajnokságot – ha tudja.

“Szívesebben küzdök három autó ellen, sőt valamennyi ellenfél ellen, aki a pályán van. Ez mindig így volt” – így Vettel.

“Elég idősek vagyunk már ahhoz, hogy tudjuk, hogyan kell viselkednünk a csapattárssal vívott küzdelem során. Nem várok ajándékot, soha nem is kaptam, most sem. Emiatt nem is számítok ilyesmire.”