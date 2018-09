A 2018-as F1-es Olasz Nagydíj leintése után nem sokkal a Renault a Haas autóinak kivizsgálásra kérte fel a versenybíróságot. A francia istálló szerint ugyanis szabálytalan autóval versenyzett Romain Grosjean.

UPDATE: We confirm that we have submitted a request to the Stewards of the Event for clarification on the legality of the Haas F1 Team VF-18. We have no further comment on this matter until the Stewards have arrived at a decision.#ItalianGP

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 2018. szeptember 2.