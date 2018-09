Bár a Forma-1-es versenyzők évek óta idényenként csak egy hétvégére válthatnak eltérő sisakfestésre, azért van egy kis játéktér, ha az alapvető minta és szín megmarad. Sebastian Vettel ki is használja ezt, szinte minden hétvégére változtat valamit, naná, hogy a Ferrari hazai versenyére, az Olasz Nagydíjra is így tett. A négyszeres világbajnok sisakfestője, Jens Münser megmutatta, mit is visel majd Vettel.