Száraz időben folytatódott az edzésnap Monzában, mégis az Olasz Nagydíj második gyakorlása hozott hatalmas balesetet.

A sauberes Marcus Ericsson a célegyenes vége felé készült lassítani, amikor a nyitott DRS és/vagy a fékrendszer hibája miatt kitört az autó fara, majd a pálya melletti, nedves, felázott fűsáv megdobta azt. A svéd pilóta járgánya vérfagyasztó látványt nyújtva pörgött-forgott, mire megállt, gyakorlatilag semmi sem maradt épen.

A körözést a mentés-takarítás idejére természetesen megszakították. Ericsson saját erőből szállt ki az autóból, de értelemszerűen azonnal az orvosi központba, ahonnan egy rövid vizsgálat után már a nézőknek integetve távozott.

👍 @Ericsson_Marcus returns to the pit lane after a quick visit to the medical centre #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VZacEKdkc1

— Formula 1 (@F1) August 31, 2018